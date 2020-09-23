مدير مركز مكافحة الأمراض يبحث مع السفير الألماني تطورات الوضاع الوبائي في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا اليوم الآربعاء آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد.

وتطرق أوفتشا خلال زيارته للمركز الزيارة للإجراءات التي تم اتخاذها والصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج الاستجابة لمجابهة هذا الوباء وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة.

واستعرض السفير الألماني خلال الزيارة أوجه التعاون والدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه الحكومة الألمانية للمركز الوطني في إطار مشروع تقوية النظام الصحي الليبي من خلال اتفاقية التعاون التي عقدتها مع وزارة الصحة.

ومن خلال الاتفاقية تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر الإلكترونية لرصد وتقصي الأمراض السارية، إضافة لإنشاء مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع.