ماكرون يكشف عن مبادرة تجمع كل دول الجوار لحل الأزمة الليبية ماكرون: نرغب في إطلاق مبادرة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى جمع دول الجوار لحل للأزمة الليبية بمشاركة الأمين العام

أخبار ليبيا 24 – سياسة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إطلاق مبادرة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى جمع كل دول جوار ليبيا لمساعدتها في الوصول إلى حل للأزمة الليبية، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ماكرون في كلمته أمام لجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه يريد حشد جميع جيران ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع في البلد الذي تعصف به الحرب.

وأضاف: أن “هذه هي المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها في الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة، جمع كل دول الجوار للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا. تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل”.

وكان ماكرون دعا في وقت سابق إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، واتهمت باريس أنقرة بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.