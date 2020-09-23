ماكرون يطالب تركيا بتوضيح تصرفاتها بليبيا ويدعوها للحوار الرئيس الفرنسي يدعو إلى حوار فعال مع أنقرة لتفادي النزاع في شرقي المتوسط

أخبار ليبيا 24 – سياسة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بتوضيح تصرفاتها في ليبيا، ودعا إلى حوار فعال مع أنقرة لتفادي النزاع في شرقي المتوسط.

وقال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “هنالك من يقوم بنقل المرتزقة والإرهاب إلى ليبيا ونعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا”.

وأضاف ماكرون، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا فاقمت الأزمة وأنه لا بد من احترام حظر السلاح، على حد قوله.

وكشف الرئيس الفرنسي، خلال كلمته عن رغبة بلاده إطلاق مبادرة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى جمع كل دول جوار ليبيا لمساعدتها في الوصول إلى حل للأزمة الليبية، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان ماكرون دعا في وقت سابق إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، واتهمت باريس أنقرة بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.