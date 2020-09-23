عماري: نرفض أي تفاوض أو اتفاقيات مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين

عماري: نرفض أي تفاوض أو اتفاقيات مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين عماري زايد يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية على أساس قانون انتخابات 2014

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، رفضه القاطع لأي مسارات موازية للتفاوض حول مصدر دخل الشعب الليبي وإبرام أي اتفاقيات مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، وفق قوله.

واعتبر عماري في بيان له أمس الثلاثاء، أن ذلك أمر يفتقر إلى الشرعية ولا يمكن الاعتداد به أو اعتباره خطوة في إطار الحلول السياسية، على حد قوله.

وفي الوقت ذاته، رحب عماري “برفع حالة القوة القاهرة الذي أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عن بعض المرافق النفطية الآمنة التي لا يتواجد فيها مرتزقة أجانب، مما يساعد في تخفيف المعاناة عن الليبيين”.

وشدد عماري، على أن أي مسارات سياسية تستثني حق كل الليبيين في قول كلمتهم، لن تكون إلا تكرارا التكوين أجسام سياسية تفتقر إلى الشرعية وتؤدي إلى تفاقم الأزمات في المدى المنظور، وفق نص البيان.

وجدد تأكيده على أن المخرج الوحيد للأزمة في ظل الظروف الراهنة وإعلان رئيس مجلس الرئاسي فايز السراج رغبته في الانسحاب من المشهد السياسي في نهاية أكتوبر القادم، بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية على أساس قانون انتخابات 2014 خلال الفترة القادمة لقطع الطريق أمام كل التدخلات الخارجية ولإرجاع الشرعية إلى الشعب الليبي.