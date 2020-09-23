داعش.. سقوط الزعماء في ليبيا

أخبار ليبيا24

يمثل العثور على مقاتلي داعش واستهدافهم تحديًا كبيرًا لأي دولة نظرًا لفرار العديد منهم إلى مناطق عديدة من العالم، وفي الحالة الليبية ليس هينًا، إذ يظل الأمر كالبحث عن إبرة في كومة قش كبيرة، إلا أن ذلك لم يثنِ من عزيمة الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب واستئصال شأفته وقطع دابر عناصره أينما حلّو في أرض ليبيا المترامية الأطراف.

واليوم أعلن الجيش الوطني الليبي، عن ضربة قاصمة وسقوط جديد لزعماء تنظيم داعش الذي لازالت عناصره تتنقل هنا وهناك بمناطق شاسعة من الصحراء الجنوبية للبلاد، حيث أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، عن هوية أحد قتلى الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش التي أجهزت عليها وحدات من الجيش، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، في حي عبدالكافي بسبها.

وقال المسماري: إن القتيل هو “زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا” وهو يدعى “أبومعاذ العراقي”، حيث أشار، إلى أن التعرف على هويته جاء بعد استيفاء التحقيقات والقبض على عنصر آخر من التنظيم في منطقة غدوة جنوبي سبها.

وأضاف، أن بعد جمع الأدلة تبيّن أن القتيل هو “أبومعاذ العراقي” ويُكني كذلك بـ “أبوعبدالله العراقي”، وهو زعيم التنظيم في شمال أفريقيا.

وقال المسماري: “هذا ما يُعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه، أثناء العملية النوعية للقوات المسلحة، لمدة سبع ساعات متواصلة”.

وأفاد المسماري، أن مصادر التحقيق أكدت أن اسمه الحقيقي هو “عبدالله الربعي” وهو من أكراد العراق.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، أن عملية دخول زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا جاءت يوم 12 سبتمبر 2014، صحبة زعيم سابق للتنظيم في ليبيا “عبدالعزيز الأنباري”، مشيرًا إلى أنهما دخلا البلاد بجوازي سفر ليبيين مزورين “النسخة السابقة” عن طريق تركيا.

وقال المسماري: “كُلف الأنباري حينها أميرًا للتنظيم في ليبيا و “أبو عبدالله” مساعدًا له بتكليف مباشر من زعيم التنظيم السابق “أبوبكر البغدادي”.

وتابع المسماري: “بعد مقتل الأنباري من قبل الجيش الليبي في أحداث درنة سنة 2015 كُلف “أبوعبدالله العراقي” بزعامة التنظيم في شمال أفريقيا”.

وجرت عملية مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا ضمن عمليات الترصد والبحث عن الجماعات الإرهابية الفارة من العدالة في إطار محاربة الإرهاب واجتثاثه من ليبيا.

واستطاع الجيش الوطني الليبي من سحق خلية إرهابية كانت تتحص داخل أحد البيوت بحي عبد الكاف في سبها بالجنوب الليبي.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات عن تحرك خلية إرهابية إلى سبها، حيث وضع الجيش الوطني الليبي خطة لاقتحام الحي الذي تختبئ به الخلية.

واستمرت المعركة سبع ساعات متواصلة، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين، وهو ما يؤكد على أن الموت والقبض هو المصير المحتوم الذي ينتظر الإرهابيين، مهما حالوا الفرار والاختباء للإفلات من العقاب على ما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

واغتنم مسلحو التنظيمات الإرهابية الذين ينتشرون في أصقاع مختلفة من العالم، من الفوضى الناجمة عن أحداث ثورة فبراير عام 2011 لتعزيز مواقعهم في ليبيا خلال السنوات الماضية، غير أنهم تلقوا عدة ضربات مميتة أودت بحياة المئات من عناصرها.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي، قد نفذت بدورها عمليات نوعية ضد التنظيمات الإرهابية في شمال وغرب وجنوب ونجحت في طردها، بل واجتثاثها من بعض معاقلها مثل بنغازي ودرنة.