خلال استقباله لحفتر وعقيلة بالقاهرة.. السيسي يتمسك بموقفه الداعم للحل السياسي بليبيا السيسي يؤكد على موقف بلاده الثابت في دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف بلاده الثابت في دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، مرحبا بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في القاهرة، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية العامة عباس كامل، وفق ما نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي اليوم الأربعاء.

وبحسب راضي، فقد عقد اللقاء في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة، ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

وأطلع السيسي خلال اللقاء، من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما أطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وعبر السيسي، عن ترحيبه بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأثنى السيسي، على جهود وتحركات المستشار عقيلة صالح لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار.

ودعا الرئيس المصري، كافة الأطراف إلى الانخراط الإيجابي في المسارات السياسية والاقتصادي والعسكري والأمنية، لحل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة و”إعلان القاهرة”، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية، وفق تعبيره.

وقد أعرب عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق ليبيا أو غربها مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى توحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.

وقال المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، إن المسئولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء السيسي وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته.

وأشار راضي، إلى دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.