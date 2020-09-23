المشري والسراج يؤكدان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار

المشري والسراج يؤكدان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج صباح اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

واتفق السراج والمشري على استكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

وجدد الجانبان التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 ” التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية ” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.