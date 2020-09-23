المسماري يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا عملية سبها الأسبوع الماضي

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا، خلال العملية النوعية للجيش الوطني الأيام الماضية في حي عبدالكافي في سبها.

وقال المسماري، في بيان، “إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي اعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها، حيث تم القضاء على 9 إرهابيين والقبض على اثنين من زوجاتهم و”أعلنا حينها أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي ىخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة تبيّن أن المقتول هو “أبومعاذ العراقي” ويُكني كذلك “أبوعبدالله العراقي”، وهو زعيم التنظيم في شمال أفريقيا”.

وأفاد المسماري، أن العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014م مع التكفيري “عبدالعزيز الأنباري” بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا وأبو عدالله مساعدًا له بتكليف مباشر أمير التنظيم أبوبكر البغدادي”.

وقال المسماري، “وبعد مقتل الأنباري من قبل الجيش الليبي في أحداث درنة في سنة 2015 كُلف أبوعبدالله العراقي زعيما للتنظيم في شمال أفريقيا”.

وذكر، أن مصادر التحقيق تفيد أنهم تحصلوا على اسمه وهو “عبدالله الربعي” وهو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة”.

وقال المسماري، “بهذه العملية النوعية تم القضاء على زعيم التنظيم في شمال أفريقيا”.