الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية: إعادة فتح النفط طوق النجاة للخروج من الأزمات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، ترحيب الغرفة بقرار استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، معتبرا إياه خطوة مهمة في اتجاه بداية حل كافة الأزمات في البلاد.

وقال الجراري: “في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة، مما أثر سلباً على الحياة العامة وأرهق المواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع في الأسعار وشح في المواد الأساسية، جاء قرار فتح النفط الذي سيكون بمثابة طوق النجاة وبداية انفراج هذه الأزمات”.

وأشار الجراري، بحسب تصريحاته لأخبار ليبيا 24 أمس الثلاثاء، إلى أن منتسبي الغرفة يدعون كافة المسؤولين في ليبيا الالتزام بمسؤولياتهم والتحلي بالوطنية وتغليب مصلحة الوطن، على حد قوله.

ووفقا للجراري، فقد طالب منتسبي الغرفة رجال الأعمال والشركات الخاصة بالمساهمة في حل كل هذه الأزمات دون النظر للمكاسب الخاصة، وأن يكون دورهم الإيجابي هو أساس عملهم في هذا الوقت الحرج ، معبرين عن شكرهم لكل من يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.