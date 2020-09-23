العرادي: عقيلة صالح هو المسؤول الأول عن “العدوان على طرابلس”

العرادي: عقيلة صالح هو المسؤول الأول عن “العدوان على طرابلس”

أخبار ليبيا24

اعتبر العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عبد الرزاق العرادي، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، هو المسؤول الأول عمّا وصفه بـ “العدوان على طرابلس”، مشيرًا إلى أن “إعادة تدويره” هو تفتيت لليبيا وهدر لدماء الشهداء، حسب قوله.

وفي تغريدة على تويتر، قال العرادي: “المسؤول الأول عن العدوان على طرابلس هو عقيلة صالح وإعادة تدويره هي تفتت لليبيا وهدر لدماء الشهداء”.

وأضاف: “ليبيا تستحق وجوه جديدة أكْفاء، تخرجنا من الحرب إلى الاستقرار ومن العسكرة إلى دولة مدنية ديمقراطية تحقق المصالحة وتبني دولة المؤسسات والدستور”.