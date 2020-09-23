العثور على جثة مواطنة بعد اختطافها منذ أيام في طرابلس

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الأربعاء انه تم العثور على جثة المواطنة فتحية أحمد جمعة اللافى بععد اختطافها منذ 16 سبتمبر الجاري في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن المغدورة في آواخر العقد الرابع ومن سكان طرابلس عثر عليها مقتولة بعد تعرضها لعملية سطو مسلح وطعنها عدة طعنات بآلة حادة “سكين”.

وأشار المصدر إلى أنه تمت سرقة مركبتها التى كانت تقودها “KIA Rio ” رصاصية اللون، لافتا إلى أن مصادر محلية أشارت إلى أن مرتكبي الجريمة من عناصر المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وكان نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ اختفاء المغدورة بلاغًا يحوي صورًا لها وصور للسيارة التي تقودها من أجل المساعدة في العثور عليها.

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