الخليج العربي تعلن بدء عملية تصدير النفط الخام من ميناء الحريقة

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأربعاء، أن الشركة باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط.

وقال محمد بالقاسم بن شتوان، وفقًا لمكتب إعلام شركة الخليج العربي للنفط، إن ميناء الحريقة النفطي في طبرق سيستقبل، اليوم الأربعاء، الناقلة (دلتا هيلس) لنقل كمية مليون برميل من النفط من خزانات ميناء الحريقة النفط.

وأكد بن شتوان، أن تفريغ الخزانات سيمكن الشركة من إعادة التشغيل والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسلة فوراً.