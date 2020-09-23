الثني يشدد على مراجعة عقود توريد لجنة مواجهة كورونا

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شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، على ضرورة مراجعة عقود توريدات لجنة مواجهة وباء كورونا.

أتى ذلك خلال اجتماع اليوم بشأن سير عمل اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة وباء كورونا، الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس لجنة الفحص والتدقيق لمنع ازدواجية التوريد ومراجعة العقود بالقطاع الصحي، نجاح العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء، عبدالرازق الجريبي.

وأكد الثني، على ضرورة مراجعة كافة العقود الخاصة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا وإحالة تقرير مفصل، فيما يتعلق بهذا الموضوع لرئاسة مجلس الوزراء.