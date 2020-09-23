“أخبار ليبيا24” تتابع دخول الناقلة النفطية (دلتا هيلاس) لميناء الحريقة النفطي

أخبار ليبيا24- خاص

رست مساء اليوم الأربعاء الناقلة النفطية (دلتا هيلاس) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة.

وأكد مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون أن هذه الشحنة ستخفف من المخزون في خزانات ميناء الحريقة وتساهم في تشغيل حقلي السرير ومسلة.

وأضاف سحنون أن هذه الناقلة ترسو على رصيف ميناء الحريقة بعد توقف دام لأكثر من ثمانية أشهر بعد إعلان القوة القاهرة عليها.

وأشار مراقب ميناء أن هذه الشحنة من النفط الخام التي تتزود بها الناقلة ستساهم في تشغيل مصفاة طبرق التي تنتج 20 ألف برميل من المنتجات النفطية منها إنتاج وقود الديزل الذي سيحل جزء من أزمة وقود الديزل بالمدينة وماجاورها.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط يتزود بالنفط الخام من حقلي السرير ومسلة عبر أنبوب يمتد بطول 513 كيلو متر وبقطر 34 بوصة.