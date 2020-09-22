مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة تؤكد جاهزيتها لاستئناف الرحلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مصلحة المطارات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة صالح اشتيوي، جاهزية المطارات التابع للمصلحة من أجل استئناف الرحلات الدولية والمحلية.

وأشار اشتيوي في خطابه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية، إلى جاهزية مطارات بنينا وطبرق والأبرق والكفرة الدولية ومطاري الزنتان وغات المحليين، بالإضافة إلى مطارات بني وليد وتمنهنت وأوباري المحلية.

وطالب اشتيوي، رئيس هيئة المواصلات والنقل بمخاطبة مصلحة الطيران المدني والشركات الناقلة في مجال النقل الجوية بجاهزية تلك المطارات للتشعيل من أجل تسير وجدولة مواعيد رحلات المسافرين دوليا ومحليا من وإلى تلك المطارات.

كما أكد اشتيوي، توفير بعض الاحتياجات الخاصة بالأجراءات الاحترازية من جائحة وباء كورونا، مطالبا جهات المختصة بتوفير أجهزة الكشف الحرارية بالمطارات للوقاية من هذه الجائحة.