مؤسسة النفط: الإنتاج سيبدأ من البريقة والحريقة ونتوقع وصوله إلى 260 ألف برميل يوميا

مؤسسة النفط: الإنتاج سيبدأ من البريقة والحريقة ونتوقع وصوله إلى 260 ألف برميل يوميا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن بدء ترتيبات التصدير من الموانئ النفطية الآمنة، متوقعة وصول إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم لحوالي 260 ألف برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة، إلى أن المهندسين والمستخدمين الوطنين بدأوا يعودوا تدريجيا إلى مواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج من مينائي الحريقة والبريقة كخطوة أولى، ومن باقي المواني كخطوة ثانية وفق ماتقرره تقارير الأمن والسلامة.

وأوضحت المؤسسة، أن النواقل ستصل تباعا اعتبارا من يوم غد الأربعاء لشحن كميات نفط الخام الموجود في خزانات الموانئ الامنة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الإثنين.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنها قد عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اليومين الماضيين بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.