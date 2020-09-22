لافروف يطالب بالتصدي لمحاولات إضعاف نظام الرقابة على الأسلحة

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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء على الأمم المتحدة للتصدي للمحاولات الرامية لإضعاف نظام الرقابة على الأسلحة.

وفي كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي قال لافروف، إن “من الضروري التصدي لمحاولات إضعاف نظام الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي”.

وأضاف، أن “ما يتطلب اهتماما خاصة هو مهام التصدي للأخطار العابرة للحدود، بما فيها تلك المتعلقة بنقل مسلحين إرهابيين أجانب إلى مناطق النزاعات المسلحة، وكذلك التصدي لمخاطر الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وضمان استخدام الفضاء للأغراض السلمية”.

ودعا لافروف لإتمام عملية التخلي عن الاستعمار، التي تشهد تعقيدات بسبب سعي “الدول الاستعمارية السابقة للحفاظ على نفوذها في الظروف الجديدة”.

وقال لافروف إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نبذ الخلافات، مثلما كان في عام 1945، وتوحيد الجهود من أجل حل المهام المشتركة على أساس الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل للمصالح.