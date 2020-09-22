في تصريح مثير .. اخليل يطالب بالإفراج عن اللواء السنوسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب آمر سلاح المدفعية، في القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، فرج مصطفى اخليل، بإطلاق سراح مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي؛ للاستفادة من خبراته في إدارة الدولة، بدلاً من أناس لا يملكون أي كفاءة وموجودين في غير أماكنهم.

اخليل قال ، في تدوينة له، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، “أطلقوا سراحه .. بالك يعطيكم محاضرات كيف كانت الدولة ماشية، وتستفيدوا على الأقل منه بدل ما سائق الرافعة اعطيتوه عقيد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ونائبه تونسي الأصل ومدني ومجرم، وشفشاف رؤوس الأغنام بالحي الإسلامي نائب رئيس المخابرات، والأزلام والطحالب بجميع مفاصل الدولة ومستشارين لذكر نادية”.

واختتم القيادي في عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، بقوله : “إذا ليش مسجون الرجل بالك بنقال بيلا يحل مشكلة ليبيا يا جهلة”.