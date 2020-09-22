تركيا تنتقد العقوبات الأوروبية على إحدى شركاتها بتهمة خرق حظر السلاح على ليبيا

أنقرة: معاقبة الاتحاد الأوروبي لإحدى شركاتنا للنقل البحري بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا لا يحمل أي قيمة

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أخبار ليبيا 24 – سياسة

اعتبرت تركيا، أن إدراج الاتحاد الأوروبي لإحدى شركاتها للنقل البحري في قائمة العقوبات بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا، “لا يحمل أي قيمة” من منظور أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الثلاثاء: “على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أمس الإثنين عقوبات على ثلاث شركات، هي “سيغما” الكازخستانية للشحن الجوي، و”Med Wave Shipping” الأردنية، و”أوراسيا” التركية للشحن، بسبب “انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان مراقبة الالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا في عام 2011.

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