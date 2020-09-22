باشاغا يجدد تلميحاته عن الفساد في الدولة

أخبار ليبيا 24- متابعات

تقدم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني للثقافة التباوية، قائلاً “أتقدم لإخوتي التبو بالتهنئة وأنا سعيد برؤية احتفالاتهم التي استمرت ثلاثة أيام بالعاصمة طرابلس”.

وأضاف باشاغا، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بلادنا غنية بالثقافة وبالتراث والموارد تتطلب فقط الشفافية والمحاسبة والمساواة والاحترام بين أبناء ليبيا الموحدة”.

بلادنا غنية بالثقافة وبالتراث و الموارد تتطلب فقط الشفافية والمحاسبة والمساواة والإحترام بين أبناء ليبيا الموحدة . 2/2 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) September 22, 2020

ويستمر حديث باشاغا المتجدد عن الفساد في ليبيا وتأثيره المباشر على المواطن الليبي، حيث ذكر في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “‏منظومة الفساد استشرت في كل مكان، وأصبح الفساد واضحًا، ونراه كل يوم، عبر خدمات وحقوق لم تعد تصل للمواطن”.

وزعم باشاغا، أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات الرقابية ستشرع في ملاحقة المتورطين في ملفات الفساد، مُشيرًا إلى تورط مسئولين كبار في ذلك، قائلاً: “سنبدأ من المسؤولين الكبار الذين استغلوا مناصبهم؛ لمصالحهم الضيقة”.