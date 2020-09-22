الوطنية لنفط تعلن رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء مشيرة إلى أنه تم توجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج .

وأوضحت المؤسسة أنه تم خلال اليومين الماضيين بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط و كان إيجابيا و قد خلص إلى أن هناك تحسن كبير في الوضع الأمني ​​يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للإسواق العالمية.

وأضافت المؤسسة أن شركة الزويتينة المغذي الرئيسي لغاز الطهي وأيضا مصدر هام لمنظومة خط الساحل مما يمكن باقي المشغلين من تغذية محطتي شمال بنغازي والزويتينة بالوقود الغازي الذي يخفف من معاناة الأهالي في مدينة بنغازي الكبري وضواحيها ويؤمن وقود غازي نظيف ومنتظم.

وأفادت المؤسسة الوطنية الناط أنه بذلك تصنف موانيء الحريقة و البريقة و الزويتينة موانيء آمنة وجاري تقييم باقي الحقول والموانيء النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت عن بدء ترتيبات التصدير من الموانئ النفطية الآمنة، متوقعة وصول إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم لحوالي 260 ألف برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة، إلى أن المهندسين والمستخدمين الوطنين بدأوا يعودوا تدريجيا إلى مواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج من مينائي الحريقة والبريقة كخطوة أولى، ومن باقي المواني كخطوة ثانية وفق ماتقرره تقارير الأمن والسلامة.

وأوضحت المؤسسة، أن النواقل ستصل تباعا اعتبارا من يوم غد الأربعاء لشحن كميات نفط الخام الموجود في خزانات الموانئ الامنة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الإثنين.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنها قد عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اليومين الماضيين بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.