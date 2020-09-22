اللافي يعلن الرحيل من اتحاد العاصمة الجزائري
أخبار ليبيا24
أعلن اللاعب الليبي مؤيد اللافي رسميا الإثنين فسخ التعاقد مع فريقه اتحاد العاصمة الجزائري.
وقال اللافي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :”شكرا لجماهير اتحاد العاصمة على وقوفكم إلى جانبي في كل الأوقات لن أنسى هتافاتكم لي”.
وتابع اللاعب الليبي :”دائما كنتم الجمهور رقم 1، لكم كل الحب والاحترام والتقدير، هكذا هي كرة القدم ستبقون دائما في قلب مؤيد اللافي شكرا لكم جميعا”.
ويعتبر المهاجم مؤيد اللافي “24 عاما” من الأسماء التي تألقت في سماء الكرة الليبية وحقق رفقة الأهلي طرابلس بطولة الدوري المحلي كما خاض تجربة احترافية مع الشباب السعودي.