اللافي يعلن الرحيل من اتحاد العاصمة الجزائري

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أعلن اللاعب الليبي مؤيد اللافي رسميا الإثنين فسخ التعاقد مع فريقه اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال اللافي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :”شكرا لجماهير اتحاد العاصمة على وقوفكم إلى جانبي في كل الأوقات لن أنسى هتافاتكم لي”.