الكهرباء: خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد يؤدي لإظلام في الجناح الغربي للشبكة  

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أن خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد أدى إلى انخفاض التردد نتج عن ذلك حدوث إظلام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

وأكدت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء أنه على الفور تم البدء في إعادة بناء الشبكة ورجوع وحدات التوليد للخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء ناشدت المواطنين التعاون التام معها لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة مع الطلب المتزايد على الطاقة.

وشددت دائرة الإعلام في الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” على ضرورة عدم التعدي على منظومات المخطط الدفاعي المصممة لحماية الشبكة من الإظلام التام.

وأشارت الدائرة إلى أن الشركة قامت بإعادة تفعيل المخطط الدفاعي في المنطقة الوسطى عقب الإظلام التام الذي حصل في اليومين الماضيين والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

وذكرت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء أن الشركة تحذر من العبث بهذه المنظومة وذلك لتفادي تكرار الإظلام التام، مؤكدة بأنها تعمل طوال الفترة الماضية على مدار الأربع والعشرين ساعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية الذي سيكون ملموسا خلال الأسابيع المقبلة.