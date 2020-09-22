الكهرباء بطرابلس تحقق في وجود مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بشأن وجود مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وأفادت الشركة، أن الشرطة الكهربائية والإدارة العامة للرقابة الداخلية توجهت للموقع لفتح تحقيق في الموضوع وموافاتها بالنتائج، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت إدانة لأحد العاملين بالشركة.

وفي سياق آخر، ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين للتعاون التام معها، لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة مع الطلب المتزايد على الطاقة، وبالخصوص عدم التعدي على منظومات المخطط الدفاعي المصممة لحماية الشبكة من الاظلام التام.

وقالت، إنها قامت بإعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى عقب الإظلام التام الذي حصل في اليومين الماضيين، والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

وحذّرت الشركة من العبث بهذه المنظومة، وذلك لتفادي تكرار الإظلام التام، مؤكدة أنها عملت طوال الفترة الماضية على تحسين أداء الشبكة الكهربائية، الذي سيكون ملموسا خلال الأسابيع القادمة.