العامة للكهرباء : الاشتباكات المسلحة ونزع الألغام أخرت صيانة خطوط إمداد الطاقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أقصى ما يمكن توفيره من الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس؛ وأنها تُكثف العمل على مدار 24 ساعة للقيام بصيانة الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية لنفل الطاقة جهد (220)؛ حتى يتسنى إمداد العامة بالطاقة الكهربائية المطلوبة وبالصورة الفنية الصحيحة؛ على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، ردًا على عميد بلدية سوق الجمعة، بناء على الشكوى التي تقدم بها إلى الشركة، بسبب ما تعانيه البلدية من طرح الأحمال المبالغ فيه، مرجعة السبب في ذلك للإصابات الجسيمة التي لحقت بالخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية جهد (220 ك. ف) المغذية لمحطات (220 ك. ف الهضبة – عين زارة – شرق طرابلس)؛ والتي يتم عن طريقها تغذية الأحمال الكهربائية لمدينة طرابلس.

وحملت الشركة في بيانها المسؤولية في ذلك إلى الاشتباكات المسلحة والعمليات العسكرية التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس؛ علاوة على تأخر أعمال الصيانة بها نتيجة لعمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب بمسارات هذه الخطوط؛ والتي لا تزال مستمرة حتى تاريخه، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أنها اضطرت للجوء إلى تغذية أحمال مدينة طرابلس من الشبكة القريبة عن طريق المصدر الوحيد كوابل (220 ك.ف جنزور- سيدي حامد)؛ والتي لا تلبي كامل الطلب على الطاقة الكهربائية؛ نتيجة لطول مدة فقد الخطوط الهوائية جهد (220 ك.ف) المذكورة، مما نتج عنه تحميل هذه الكوابل لفترة طويلة تجاوزت العام؛ وقد أدى ذلك إلى تضررها وفقدها كمصدر مغذ لمدينة طرابلس.

وتابعت بأن الشركة لجأت إلى تقسيم أحمال مدينة طرابلس إلى أحمال يمكن تغذيتها من الشبكة الغربية وأحمال يمكن تغذيتها من الشبكة الوسطى؛ وذلك بعد اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الفنية؛ ومنها نقل الطاقة من محطة توليد (الرويس) إلى محطة تحويل (الخمس مفاتيح) لدعم التوليد بالمنطقة الوسطى؛ ونقل جزء من الطاقة لتغذية أحمال شرق ومركز طرابلس؛ ونتيجة لطول مسار نقل الطاقة من محطة (الرويس) إلى محطة تحويل (الخمس مفاتيح) فقد أثر ذلك سلبا على تغذية الأحمال المذكورة لمدينة طرابلس وزيادة ساعات طرح الأحمال.

واختتمت بالتأكيد على طمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء هو إجراء مؤقت لتوفير أقصى ما يمكن توفيره من الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس؛ وأنه جاري العمل على مدار 24 ساعة للقيام بصيانة الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية.

وكان عمداء بلديات العاصمة طرابلس، خاطبوا قبل أيام، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتوفير محطات كهرباء استعجالية لتغطية العجز لعدم وجود محطات توليد كافية في طرابلس، كاشفين عن رفض معظم المدن القريبة والبعيدة التعاون في طرح الأحمال.