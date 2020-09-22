السعيدي: الأوضاع الصعبة قد تشجع الشباب على الانضمام لداعش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حمّل عضو مجلس النواب علي السعيدي، تركيا مسؤولية إعادة تنظيم داعش إلى المدن الليبية بعد نقل آلاف المرتزقة من سوريا، لافتًا إلى تنقل الدواعش عبر الصحراء والتوغل داخل الكتل السكانية في الجنوب، حتى يصعب على الأجهزة الأمنية التعامل معهم.

السعيدي قال في تصريحات لموقع “النهار العربي” اللبناني، إن تنظيم داعش يملك تمويلاً داخليًا منذ أن كان في مدينة سرت، بالإضافة إلى تلقيه تمويلاً خارجيًا معروفًا من دول في المنطقة، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان الجنوب الليبي مع توافر المال الفاسد، قد يُشجع شباب المنطقة على الانضمام الى التنظيم.

ومن جهتها، أعلنت غرفة عمليات سبها المشتركة، قبل أيام، انتهاء المواجهة مع الدواعش التي استمرت أكثر من 9 ساعات متتالية بمقتل 3 أفراد من قوات الجيش الوطني، والقضاء على جميع الدواعش التكفريين، موضحة أن أحدهم يحمل الجنسية السعودية وآخر استرالي.

وأسفرت المواجهة مع الدواعش، عن مقتل المنتصر بالله الشيباني احفاف، وهو طالب في كلية التجارة والعلوم السياسية بجامعة سبها، ويعمل مدربًا في صالة رياضية “كمال أجسام”، ويتمتع بحسن الخلق، ولا يتبع أي جهة أمنية، لكنه عندما سمع بوجود الإرهابيين فخرج لقتالهم، كما قُتل أيضًا في مواجهات الأمس الفرجاني علي الفرجاني.

وكانت وحدات من الكتيبتين 116 و160 مشاة، التابعين لقوات الجيش تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حي سكني في مدينة سبها بحي عبد الكافي، ونجحت في اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها، وتقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التي فرت باتجاه مكب حي عبد الكافي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، منتصف الشهر الماضي، تمكن وحداتها الأمنية، من القضاء على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة “غدوة” جنوب مدينة سبها، كانت تجهز لاختطاف أحد المواطنين، ما يؤكد ما تم تداوله مؤخرًا من أن تنظيم داعش أعاد التقاط أنفاسه من جديد في البلاد، وبدأ يستعيد نشاطه بشكل لافت بمدن غرب البلاد، حيث استقر آلاف المرتزقة الذين نقلتهم تركيا.

وقال مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية المقدم أسامة عثمونة، في بيان له، إن قوات الإدارة صدت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد، هجومًا لتنظيم داعش الإرهابي استهدف منطقة غدوة، جنوب سبها.

وأضاف “عثمونة”، أن ثلاثة أفراد من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا الدخول لمنطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين، موضحًا أن إرهابيين اثنين قُتلوا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية والكتيبة، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات.

وكشف تقرير لإذاعة “آر إف أي” الفرنسية، عن عودة تنظيم داعش للظهور في مدينة صبراتة غربي ليبيا، تحت غطاء مليشيات طرابلس، في أحدث بؤرة جديدة للتنظيم الإرهابي بعد هزيمته في العراق وسوريا، مؤكدًا من خلال شهادات نقلها عن السكان، أن عناصر التنظيم بدأ في السيطرة على المدينة شيئا فشيئا.

كما أكد التقرير الفرنسي، أن هناك علاقة بين نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا وعودة ظهور التنظيم في هذه المناطق، ناقلا عن على لسان بعض السكان، إن مسلحي التنظيم أصبحوا لا يخفون وجودهم في صبراتة، وقد تمركزوا في مخيمين هما التليل والبراعم في ضواحي المدينة.

وتربط الكثير من التقارير بين عمليات نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وعودة ظهور داعش من جديد في هذه المناطق، خصوصا بعدما أكد مسؤولو قوات الكرامة أكثر من مرة رصدهم بالقتال قيادات بارزة من تنظيم داعش في صبراتة، بعد دخول المرتزقة السوريين إلى المدينة.