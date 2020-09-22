البدء في العلاج ببلازما الدم لمصابي كورونا في إجدابيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في إجدابيا، البدء فعليا في علاج مصابي فيروس كورونا ببلازما دم المتعافيين من المرض.

وذكرت اللجنة، أن تجربة علاج المصابين ببلازما الدم تجرى لأول مرة في إجدابيا وذلك لحالة مصابة بقسم العزل داخل المسشتفى الميداني بمركز عقيلة بوشعلة.

وأشارت اللجنة، إلى أن تجربة العلاج أجريت داخل قسم مصرف الدم بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف، تحت إشراف الطبيبة عبير العكوكي، معتبرة أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها بالمدينة التي يتم فيها إعطاء بلازما الدم من شخص متعافي إلى شخص مصاب بالفيروس.

وطالب مستشفى أمحمد المقريف، من المصابين المتعافين من فيروس كورونا في إجدابيا بالتوجه إلى مصرف الدم بالمستشفى والتعاون معه، كما طالب المتبرعين بضرورة إحضار تحاليل (P.C.R) التي تثبت الإصابة والشفاء من الفيروس.