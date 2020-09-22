الأوقاف تحدد شروطها لفتح المساجد لصلاة الجمعة في الجفرة

أخبار ليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن موافقتها لإقامة شعائر صلاة الجمعة بمساجد الجفرة وفقاً لشروط وضوابط معينة واجب وضعها في عين الااعتبار والالتزام بتنفيذها.

وأشارت الهيئة إلى أن من شروطها لإقامة صلاة الجمعة في مساجد الجفرة هو الالتزام بكل ما أوصت به وستوصي به اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا.

وطالبت الهيئة بمراعاة القدرة الاستيعابية للمساجد والساحات وتنفيذ التباعد الاجتماعي بوضع علامات للمصليين بحيث لاتقل مسافة التباعد متر ولبس الكمامة وإزالة السجاد واستعمال كل مصلٍ سجادة خاصة به.

وشددت الهيئة العامة للأوقاف على ضرورة الالتزام بأعمال النظافة و التعقيم في المساجد والساحات قبل وبعد كل صلاة خاصة الجمعة والتأكد من عدم فتح دورات المياه.

واشترطت الهيئة فتح جميع الأبواب وذلك لتسهيل دخول وخروج المصليين ولتجنب الزحام وفتح جميع النوافذ للتهوية الجيدة، كما ألزمت فتح المساجد قبل الأذان بربع ساعة فقط وصعود الخطيب للمنبر وقت الأذان على أن يكون الأذان واحدا فقط.

وحددت الهيئة العامة للأوقاف زمن صلاة وخطبة الجمعه بحيث لاتتعدى 15 دقيقة ونبهت المصلين بالاكتفاء بإلقاء السلام دون مصافحة، مطالبة بعدم حضور من له ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو العطس الشديد أو فقدان لحاسة الشم والتذوق أو ضيق في التنفس للمساجد.

وأكدت اللجنة على المرضى وكبار السن بعدم الحضور للمساجد لأنهم الفئة الأكثر عرضة للخطر وشددت على عدم اصطحاب الأطفال ما دون سن الثانية عشر.

وطالبت الهيئة العامة للأوقاف بوضع الإرشادات والملصقات الوقائية والاحترازية في أماكن واضحة في المساجد والساحات.