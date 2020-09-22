الأردن ينفي صلته بشركة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لخرق حظر التسليح على ليبيا

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نفت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أي صلة للأردن بشركة “ميد وايف” التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بشأن خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز، إن شركة “ميد وايف” ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية”.

وأفاد الفايز، “تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه”، مشيرًا إلى أن الكشف الميداني بيّن وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وهي مغلقة منذ العام 2013.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.

كما أكد موقف بلاده، الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي ليبي ليبي وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية قال إنها ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وسيتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.