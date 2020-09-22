افتتاح أول ملعب للعبة الرقبي في ليبيا ببنغازي

افتتاح أول ملعب للعبة الرقبي في ليبيا ببنغازي

أخبار ليبيا24

افتتح في بنغازي الإثنين أول ملعب للعبة الرقبي في ليبيا، حيث جرى إنشاء المعلب داخل جامعة بنغازي بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع بلدية بنغازي.

وجاء افتتاح الملعب بعد ست سنوات من العمل وتم الانتهاء من إنشائه في جامعة بنغازي بدعم من الاتحاد الأوربي وبالشراكة مع بلدية بنغازي.

ودشن عميد بلدية بنغازي صقر بجواري الإثنين افتتاح الملعب ليبيا بعد 6 سنوات من العمل.

وقال رئيس اللجنة الفنية للرقبي، مصطفى الحوتي، إن الملعب كان هدفا منذ بداية تأسيس مشروع رقبي 2018. وأضاف، لأخبار ليبيا24، تم إنشاء الملعب في جامعة بنغازي ليستفيد منه الطلبة.

وحضر افتتاح الملعب عديد الشخصيات الرياضية والاعتبارية وألقيت خلال حفل الافتتاح كلمات لعدد من المسؤولين كما شارك في الاحتفالية عبر تقنيه الفيديو رئيس الاتحاد العربي للرقبي ومسؤولين من الأمم المتحدة.

وبدأت لعبة الرقبي في ليبيا بداية التسعينات وتطورت على يد عديد الشباب المحبين للعبة في بنغازي وطرابلس وتأسيس.

وكان تأسيس أول منتخب رقبي في 2010 وتم تنظيم أول دوري موحد على مستوى ليبيا سنة 2012.