ارتفاع جديد في إصابات كورونا في ليبيا

ارتفاع جديد في إصابات كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين مقابل 847 إصابة يوم الأحد.

وأفاد التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين تسجيل عدد 650 عينة موجبة منها 430 جديدة و220 مخالطة.

جاء ذلك بعدما أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فحصًا بتقنية RT-PCR على عدد 2604 عينة.

وأعلن تسجيل 529 حالة شفاء يوم الإثنين جُلها في طرابلس بواقع 415 حالة شفاء. وفي مؤشر عدد الوفيات، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 10 حالات وفاة.

وبذلك بلغ حجم الإحصاءات العامة 29,446 إصابة بينها 13,073 حالة نشطة و15,913 وحالة تعافي و460 حالة وفاة.