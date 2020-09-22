إدارة مطار بنينا تنفي الأنباء المتداولة بشأن استئناف الرحلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت إدارة مطار بنينا الدولي، الأخبار المتداولة والمنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استئناف الرحلات الداخلية والخارجية بالمطار خلال اليومين القادمين.

وأكدت إدارة المطار في بيان لها أمس الإثنين، أنها تسعى إلى توفير أجهزة التعقيم وبعض الاحتياجات التشغيلية اللازمة الأخرى، والتي جرى مخاطبة جهات المختصة سابقا من أجل ضرورة توفيرها في أقرب وقت ممكن لإعادة تشغيل المطار.

ونبهت إدارة المطار، بعدم نقل واعتماد أي أخبار عن المطار إلا تلك الصادرة عن المسؤولين بصفاتهم الرسمية، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن أي أخبار تُنشر عن المطار من غير المخولين قانونيا بذلك، وفق قولها.

وكان رئيس مصلحة المطارات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة صالح اشتيوي، قد أكد جاهزية المطارات التابع للمصلحة من أجل استئناف الرحلات الدولية والمحلية.

وأشار اشتيوي في خطابه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية، إلى جاهزية مطارات بنينا وطبرق والأبرق والكفرة الدولية ومطاري الزنتان وغات المحليين، بالإضافة إلى مطارات بني وليد وتمنهنت وأوباري المحلية.

وطالب اشتيوي، رئيس هيئة المواصلات والنقل بمخاطبة مصلحة الطيران المدني والشركات الناقلة في مجال النقل الجوية بجاهزية تلك المطارات للتشعيل من أجل تسير وجدولة مواعيد رحلات المسافرين دوليا ومحليا من وإلى تلك المطارات.

كما أكد اشتيوي، توفير بعض الاحتياجات الخاصة بالأجراءات الاحترازية من جائحة وباء كورونا، مطالبا جهات المختصة بتوفير أجهزة الكشف الحرارية بالمطارات للوقاية من هذه الجائحة.