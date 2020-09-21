 “نواب طرابلس” يحرضون الرئاسي على رفض اتفاق “معيتيق”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية الليبية، إلى الإسراع في الاتفاق حول ما أسماه “مشروع وطني جامع”، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت وبموعد محدد وفقا لدستور دائم للبلاد، معلنا رفضه أي اتفاق أحادي الجانب، وخارج إطار الشرعية، وأي مخرجات قد تعيد حفتر إلى المشهد السياسي.

المجلس قال ، في بيان إعلامي له، إن أي حل للأزمة الليبية يجب أن يتسم بالموضوعية والعدل ولا يخضع للمساومات والمزايدات، وأن لا يخرج عن إرادة الليبيين‏، ولا عن الإطار الدستوري والسلطات، التي وصفها بـ”الشرعية”؛ كما يجب أن يكون حلا شاملا ودائما يضع في اعتباره استقرار البلاد، وحقوق الشعب والأجيال القادمة.

وأكد المجلس رفضه ما اعتبرها المحاولات الفردية والجماعية لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة، والتي تتم دون مشاركة كل الأطراف الليبية وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وشدد على أن أي قرار يمس الثروة الليبية، والمصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي يجب أن يكون في يد “السلطات الشرعية” لا سواها؛ وحمل المجلس رئاسة وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية عن أي اتفاقات أحادية الجانب، وخارج إطار التوافق السياسي، ودون عرضها على مجلس النواب، وطالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أنه في إطار متابعته المستجدات السياسية باهتمام بالغ، ومنها ما يتعلق بفتح المنشآت النفطية، ومحاولات تسييس قوت الشعب ومقدرات البلاد، فإن انعقاده جاء نتيجة موقفه الراسخ في المحافظة على المسار الدستوري، والدفاع عن مدنية الدولة، وبناء دولة العدل والقانون والمؤسسات.