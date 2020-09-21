مكافحة كورونا الكفرة تعلن عن تسجيل (15) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في بلدية الكفرة الأحد عن تسجيل ( 15 ) حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا في البلدية.

وكشفت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في بيان لها عن تسجيل ( 7 ) حالات شفاء وتسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.