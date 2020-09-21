مكافحة كورونا الكفرة تعلن عن تسجيل (15) إصابة بكورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في بلدية الكفرة الأحد عن تسجيل ( 15 ) حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا في البلدية.
وكشفت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في بيان لها عن تسجيل ( 7 ) حالات شفاء وتسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.
وذكرت اللجنة أنه من ضمن الحالات التي تماثلت للشفاء رئيس اللجنة الطبية الكفرة شاكر الأبعج و طبيب السكري بمركز الكفرة لعلاج مرضى السكر إضافة إلى رئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة.
وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكفرة 195 حالة منها 69 حالة شفاء فيما سجلت 15 وفاة بسبب الفيروس.