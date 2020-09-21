مرتبط بخلية سبها..القوات المسلحة تضبط إرهابي مختبيء في بلدة غدوة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة العربية الليبية ألقت القبض على أحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” أثناء اختبائه في بلدة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها.

وأوضح المصدر أن الكتيبة 116 مشاة تمكنت من ضبط الإرهابي وهو مرتبط بالخلية الإرهابية التي تم القضاء على عناصرها في حي عبدالكافي في مدينة سبها.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من القضاء على هذه الخلية الإرهابية وقتل عناصرها في أكبر عملية أمنية نفذتها الوحدات العسكرية والأمنية.

وخاضت القوات المسلحة العربية الليبية عملية نوعية استمرت سبع ساعات متواصلة استهدفت وكرا في حي عبد الكافي غرب مدينة سبها، يضم مجموعة إرهابية بينهم قادة بارزين بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وانطلقت العملية بعد ورود معلومات عن تحرك خلية إرهابية من مرزق إلى سبها وتمركزت تحديدا بحي عبدالكافي، وقامت كتيبة 116 مشاة بالهجوم على المكان المعلوم واشتبكت مع المجموعة الإرهابية في معركة استمرت سبع ساعات متواصلة، بحسب ما صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري.

وقال المسماري، إن المعركة انتهت بالقضاء على تسعة إرهابيين بينهم أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو عبدالله، واعتقال امرأتين واحدة من بنغازي تدعى سناء عبدالهادي سالم مواليد 1980 زوجة الداعشي عثمان العبار الذي قتل في العملية، والمرأة الثانية هي زوجة أمير التنظيم أبو عبدالله وهي مصرية الجنسية وتدعى نجلاء محمود عفيفي حسين.

وأوضح الناطق باسم القائد العام أن الإرهابيين التسعة الذين قتلوا في العملية كانوا من جنسيات مختلفة بينهم اثنين من ليبيا وثلاثة سعوديين ومصري وسوداني ونيجيري، وآخر من ساحل العاج، لتكون هذه العملية التي نفذت بنجاح رسالة واضحة وقوية إلى كافة الإرهابيين الذين يحاولون أو يفكرون في استهداف ليبيا وأمنها.