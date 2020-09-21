في ثاني صفقة.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع لاعب الارتكاز جمعة العبار

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي الأهلي ببنغازي، بشكل رسمي، الأحد، التعاقد مع لاعب الارتكاز، جمعة العبار، القادم من نادي التحدي، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول للنادي.

وسبق للوافد الجديد إلى الأهلي أن قدّم موسمًا كرويًا ممتازًا خلال الموسم الماضي، مع في فريقه السابق بنادي التحدي.

وهذا هو التعاقد الثاني للأهلي خلال الأيام الماضي، حيث يسعى النادي، من خلال تعاقداتها الجديدة التحضير لانطلاق الدوري الممتاز والمشاركة الأفريقية.

ودشن وصيف الدوري الليبي في نسخته الأخيرة تعاقداته الجديدة بضم المدافع الدولي أحمد شلبي الذي سبق وأن لعب مع الفريق في مواسم سابقة.