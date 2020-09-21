عقوبات أوروبية على شركات خرقت حظر التسليح على ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية التكتل وافقوا على فرض عقوبات على ثلاث شركات إحداها تركية، بسبب خرقها حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

وخلال اجتماع دوري عقده وزراء خارجية الدول الأوروبية، الإثنين، في بروكسل، جرى التوقيع على العقوبات التي تتضمن تجميد أصول الشركات المستهدفة بالعقوبات، في دول الاتحاد الأوروبي، ورفض تعاملها مع الأسواق المالية للاتحاد، ومنعها من إجراء أي معاملات مع أشخاص أوروبيين.

ووفقًا لوسائل إعلام أوروبية؛ فقد أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.

ونقلت تلك الوسائل، عن بوريل قوله، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، إن الاتحاد فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الانسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.