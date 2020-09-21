صحة الوفاق تعلن الإفراج عن الدكتور عبدالمنعم الغدامسي المختطف منذ أيام

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، الإفراج عن الدكتور عبدالمنعم الغدامسي بعد مرور عشرة أيام على اختطافه من أمام منزله بالعاصمة طرابلس من قبل مجهولين.

ودون أن تقدم أي تفاصيل حول عملية الاختطاف، اكتفت الوزارة بمباركة الإفراج عن الغدامسي، حيث قالت على فيسبوك: “تبارك وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الإفراج عن الدكتور “عبد المنعم الغدامسي” بعد مرور عشرة أيام على اختطافه”.

وتعكس عملية اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامي، انتشار عمليات الخطف في ظل حالة الانفلات الأمني، الذي تعيشها العاصمة طرابلس.

وكانت الوزارة، قد استنكرت قبل أيام اختطاف الغدامسي، استشاري الجراحة العامة، مستنكرة مسلسل الاعتداءات المستمرة على الكوادر والمرافق الطبية التابعة للوزارة، وأبدت تعاطفها وتعهدها بمتابعة التطورات لحظة بلحظة مع الجهات الأمنية.

ودعت وزارة الصحة، مطالبتها للجهات الأمنية بالقيام بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبية المساعدة.

كما دعت النقابة العامة للأطباء بليبيا، الجهات المختصة بتحمّل مسؤولية تأمين الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وسرعة التدخل لحل ملابسات هذه القضية، وتحرير الدكتور المختطف حينها.