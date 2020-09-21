تسجيل إصابات ووفاتين بكورونا في الكفرة حالات الإصابة بكورونا في الكفرة بلغت 195 حالة منها 69 حالة شفاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة عن تسجيل “15” حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا بالبلدية .

وكشفت اللجنة في بيان لها أمس الأحد عن تسجيل “7” حالات شفاء وتسجيل حالتي، وفاة بسبب الفيروس .

وذكرت اللجنة أنه من ضمن الحالات التي تماثلت للشفاء رئيس اللجنة الطبية الكفرة وشاكر الابعج، و طبيب السكري بمركز الكفرة لعلاج مرضى السكر ، ورئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة .

وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكفرة 195 حالة منها 69 حالة شفاء فيما سجلت 15 وفاة بسبب فيروس كورونا .