المسماري: الإخوان يحاولون التحايل للاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن المليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس ترفض إعادة فتح المنشآت النفطية؛ لأنها ستؤثر على مكاسبها التي حققتها من خلال السيطرة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة.

المسماري وصف، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن عملية استئناف إنتاج وتصدير النفط، التي تمت بالاتفاق بين قيادة القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، خلال لقاء الطرفين في مدينة سوتشي الروسية، بالإيجابية.

وحول اجتماعات جنيف المقرر لها الشهر المقبل بين الأطراف الليبية؛ لبحث تشكيل مجلس رئاسي جيدة وحكومة وحدة وطنية ولمناقشة تقسيم المناصب السيادية، أوضح أن مجلس النواب هو الذي سينخرط فيها ولا علاقة لـ”لقيادة العامة للجيش” بها.

وفيما يخص الاستفتاء على مسودة الدستور، قال المسماري إن الدستور الليبي توجد عليه ملاحظات وتعليقات سلبية من الشعب بشكل عام ومن النخب الليبية، مضيفا أن “القيادة العامة” أيضا لديها انتقادات لمشروع مسودة الدستور، وسيتم ارتكاب خطأ فادح في طرحه على الاستفتاء في الوقت الحالي بسبب الخلافات.

ولفت إلى محاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية اللجوء لما وصفه “حيلة” الدعوة للاستفتاء على الدستور لإفساد ما تم الوصول إليه حتى اللحظة وتحديدا خطوة استئناف النفط التي اعتبرها “تحسب للقيادة العامة للقوات المسلحة”.

وحول حقيقة سحب تركيا لعدد من المرتزقة السوريين في المنطقة الغربية، ذكر “الأخبار التي تصل من المنطقة الغربية تفيد بنقل المرتزقة السوريين لتركيا، بسبب انتهاء عقودهم”، لكنه شكك بهذه التحركات، وقال “لا نعرف هل ستتوجه أنقرة لسحب كافة قواعدهم الجوية وطائراتهم وسفنهم الحربية أم هي مناورة لاستبدال أفراد بآخرين؟”.