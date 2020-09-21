اللجنة العليا لمكافحة كورونا تناقش عزوف العناصر الطبية عن العمل
أخبار ليبيا24
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في اجتماع عدة مواضيع أهما عزوف العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل في أقسام العزل.
واستعرضت اللجنة عقد مساء أمس الأحد كيفية تعامل الأقسام الطبية المختلفة مع حالات الاشتباه والحالات التي ثُبت إصابتها بعد دخولها للأقسام الإيوائية
وشددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تكرار مراسلة وزارة الداخلية وذلك لإلزام هيئة السلامة الوطنية بالقيام بمهامها بتولي مهمة دفن جثامين وباء كورونا وإعفاء العناصر الطبية من هذه المهمة.