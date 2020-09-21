الدوري الكويتي يقتنص لاعب ليبي جديد اللاعب الليبي قدم أداء ملفت للنظر مع نادي الأنوار في الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري تعاقد إدارة نادي الصليبخات الكويتي مع اللاعب الليبي “محمد عبد السلام الشبة” قادما من الأنوار .

العقوري أوضح في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن مدة عقد الشبةً سيكون لموسم واحد، منوها إلى أنه سيلتحق بفريقه الجديد الأسبوع المقبل بعد الحصول على تأشيرته .

وقدم الشبة صاحب 23 عاما أداء ملفت مع الأنوار في الدوري الليبي مما جعله تحت منظار عدد من الأندية المحلية والعربية .