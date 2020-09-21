الدوري الكويتي يقتنص لاعب ليبي جديد

اللاعب الليبي قدم أداء ملفت للنظر مع نادي الأنوار في الدوري الليبي

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أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد  وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري  تعاقد إدارة نادي الصليبخات الكويتي مع اللاعب الليبي “محمد عبد السلام الشبة”  قادما من الأنوار .

العقوري أوضح في تصريح لأخبار  ليبيا 24  أن مدة عقد الشبةً سيكون  لموسم واحد، منوها إلى أنه سيلتحق بفريقه الجديد الأسبوع المقبل  بعد الحصول على تأشيرته .

وقدم الشبة صاحب 23 عاما أداء ملفت مع الأنوار في الدوري الليبي مما جعله تحت منظار عدد من الأندية المحلية والعربية .

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