الأهلي طرابلس يضم نجم نادي النصر في صفقة قدرت بمليون دينار

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واصلت إدارة نادي الأهلي طرابلس عقد انتداباتها الجديدة لتدعيم صفوف فريق كرة القدم بالنادي ونجحت اليوم الإثنين، في ضم المهاجم الدولي، خالد مجدي قادما من نادي النصر.

وذكر نادي الأهلي طرابلس أن عقد مجدي مع نادي العاصمة يمتد لثلاث سنوات وأشارت عدة تقارير إلى أن الأهلي طرابلس دفع مايقرب مليون دينار للظفر باللاعب.

وكان مجدي قد تلقى عدة عروض محلية وعربية إلا أنه فضل الانتقال لنادي الأهلي طرابلس الذي تنتظره استحقاقات مقبلة أبرزها المشاركة الأفريقية.