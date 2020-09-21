أسوشيتد برس عن مسؤول: السراج لم يعطي موافقته النهائية على صفقة فتح النفط

أسوشيتد برس عن مسؤول: السراج لم يعطي موافقته النهائية على صفقة فتح النفط

أخبار ليبيا 24 – سياسة

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أبدى معارضته للاتفاق المبرم بين نائبه أحمد معيتيق وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج النفط في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مكتب السراج طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: إن “رئيس الوزراء بحكومة الوفاق لم يعط موافقته للنسخة النهائية من الصفقة”.

وأفادت الوكالة نقلا عن مسؤولين ليبيين أمس السبت قولهم: إن السراج لن يدعم الصفقة التي تتيح إنهاء الحصار المستمر منذ أشهر على القطاع النفطي في البلاد.

وأشارت الوكالة، إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، تفاوض على الصفقة غالبا مع نجل قائد الجيش الوطني خالد حفتر، وراء الأبواب المغلقة، وأصبحت نسختها النهائية مفاجأة لكثيرين في ليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر قد أعلن الجمعة الماضية عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بشروط، بموجب الاتفاق المبرم خلال مفاوضات ليبية – ليبية بمشاركة أحمد معيتيق.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط أمس السبت رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة، على حد قولها.