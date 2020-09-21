أزيد من 800 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أزيد من 800 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

لازلت جائحة فيروس كورونا تشهد تفشيًا متزايدًا في ليبيا متجاوزة حاجز الـ28.5 ألف إصابة توفي منها 450 شخصًا في حين تماثل للشفاء15,384 شخصًا.

وبحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد؛ فإن ليبيا سجلت يوم الأحد 847 إصابة منها 673 جديدة و174 مخالطة.

أتى ذلك بعدما أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض اختبارات على 3598 عينة، وفي المقابل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 316 حالة شفاء جديدة و16 حالة وفاة.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في ليبيا 28,796 بينها 12,962 حالة نشطة.