مكافحة الأمراض يسجل (715) إصابة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (715) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (511) حالة جديدة، و عدد (204) حالة مخالطة.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الامراض أنه استلم أمس السبت عدد ( 3318 ) عينة بينها عدد ( 2,746 ) عينة سالبة موزعة على النحو التالي :
1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة
2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (165) عينة
3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (165) عينة
4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (985) عينة
5 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة
6 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة.
8 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة
9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (7) عينة
10 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (12) عينة
11 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (17) عينة
12 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة
13 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (46) عينة.
14 – مختبر فرع المركز الجفرة عدد (16) عينة.
واوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 323 حالة جديدة
– عدد 104 حالة مخالطة
2- غريان :-
عدد 5 جديدة
قصر الأخيار :
عدد 3 جديدة
3- مزدة :-
عدد 1 جديدة
4- الجفارة :-
عدد 3 جديدة
5- صرمان :-
عدد 6 جديدة
عدد 1 مخالطة
6- الزاوية الجنوب :-
عدد 2 جديدة
7 – المعمورة :-
عدد 22 جديدة
8 – الحوامد :-
عدد 7 مخالطة
9 – باطن الجبل:-
عدد 3 جديدة
عدد 6 مخالطة
10 – الحرابة:-
عدد 2 جديدة
11- الخمس :-
عدد 23 جديدة.
عدد 2 مخالطة
12 – النواحي الأربعة:-
عدد 1 جديدة
عدد 4 مخالطة.
13 – الأصابعة :-
– عدد 1 جديدة
14- : صبراتة
عدد 7 جديدة
عدد 5 مخالطة
15 – مسلاتة:-
عدد 3 جديدة
16 – المنشية – الجميل
عدد 1 جديدة
17- العجيلات :-
عدد 4 جديدة
18- جنزور
عدد 13 مخالطة
عدد 21 جديدة
19- السبيعة
عدد 2 جديدة
20- السواني
عدد 2 جديدة
عدد 3 مخالطة
21- ترهونة
عدد 4 جديدة
22- رقدالين
عدد 2 جديدة
23- الزاوية المركز
عدد 9 جديدة
عدد 4 مخالطة
24- القره بوللي
عدد 5 جديدة
25- الرياينة
عدد 2 جديدة
عدد 1 جديدة
26- زليتن
عدد 21 جديدة
عدد 20 مخالطة
27- مصراتة
عدد 21 مخالطة
28- وادي زمزم + بونجيم
عدد 2 مخالطة
29- بني وليد
عدد 1 جديدة
30 – العواتة
عدد 1 مخالطة
31- جادو
عدد 6 جديدة
32- الرجبان
عدد 2 جديدة
33- الكفرة
عدد 1 مخالطة
عدد 4 جديدة
34- اجدابيا
عدد 3 مخالطة
عدد 8 جديدة
35- تازربو
عدد 4 مخالطة
عدد 5 جديدة
36- طبرق
عدد 2 جديدة
37- زوارة
عدد 1 جديدة
38- الجفرة
عدد 3 مخالطة
عدد 4 جديدة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 389 ) حالة شفاء موزعة حسب المدن:
1- عدد 295 في طرابلس
2 – عدد 5 في القره بوللي
3- عدد 14 في صبراتة
4- عدد 2 في اجدابيا
5- عدد 5 في تازربو
6- عدد 11 في مزدة
7- عدد 13 في العجيلات
8 – عدد 9 في الزاوية المركز
9 – عدد 4 في مصراتة
10 – عدد 1 في زليتن
11 – عدد 4 في الكفرة
12- عدد 2 في طبرق
13 – عدد 2 في باطن الجبل
14 – عدد 2 في غريان
15 – عدد 20 في صرمان
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 8 ) حالة الوفاة:
1- عدد 1 في القره بوللي
2- عدد 1 في الرحيبات
3- عدد 1 في اجدابيا
4- عدد 1 في الزاوية المركز
5- عدد 1 في درج
6 – عدد 1 في وادي زمزم
7 – عدد 1 في الكفرة
8- عدد 1 في غريان
ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل إجمالي الإصابات – العدد التراكمي – 27,949 حالة، والحالات النشطة 12,447 حالة، والمتعافين : 15,068 حالة، والوفيات 444 حالة.