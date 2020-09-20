مصدر: موانيء الحريقة والبريقة والزويتينة جاهزة لاستقبال سفن الشحن

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قال مسؤول مكتب الإعلام بمينائي البريقة والزويتينة أحمد خليفة، إن موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة جاهزة بالفعل لاستقبال سفن الشحن النفطية، بينما تعذر تشغيل مينائي السدرة ورأس لانوف.

وأضاف خليفة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن هناك ناقلة ستصل إلى ميناء البريقة ستحمل مادة “الأمونيا”، إضافة إلى أنه يتوقع إعادة تشغيل مينائي السدرة ورأس لانوف نتيجة وجود ناقلة نفط تنتظر الدخول لتحميل شحنة من النفط الخام.

وأشار نفس المصدر إلى أن الحقول الواقعة في مناطق الشرق والجنوب الشرقي تعمل بالكامل، على الرغم من تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وجود حقول غير آمنة متوقعا بأنها بعض الحقول الواقعة بالمنطقة الغربية.

وذكر مصدر مسؤول في منطقة الهلال النفطي أن الحقول والموانئ النفطية الآمنة التي تحدث عنها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بدأت بالفعل العمل على إنتاج وتصدير النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت أمس السبت رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، مشترطا كذلك عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.