عبدالشفيع: انتخابات البلديات ستنطلق في أكتوبر المقبل ببلديات جالو وأوجلة وأجخرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، أن انتخابات المجالس البلدية ستنطلق في موعدها في شهر أكتوبر المقبل بانتخاب بلديات جالو وأوجلة وأجخرة.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالشفيع مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية عادل الزايدي أثناء زيارة الأخير إلى مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة البيضاء للاطلاع على سير عمل اللجنة وفق خطتها والاطلاع على جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية، بحسب ما نشرت إدارة الإعلام للوزارة.

وقال عبدالشفيع، إن انطلاقة انتخابات البلديات ستكون في موعدها ببلديات جالو وأوجلة وأجخرة من أصل 15 بلدية ستجرى انتخاباتها تبعا والتي جرى تحديدها وتشكيل لجانها الفرعية، مضيفا أنه سيتم التوسع بعد ذلك في إجراء انتخابات البلديات في أكثر عدد من المدن وبأعداد أكبر ووتيرة أسرع قبل نهاية العام الحالي.

وتحدث عبدالشفيع، عن الخطوات التي قامت بها اللجنة مؤخرا وآخرها لقائهم مع مفوضية المجتمع المدني ببنغازي للنظر في كيفية إشراك المنظمات المدنية الدولية والمحلية، واعتماد خطة احترازية تضمن عدم الازدحام حفاظا على سلامة المواطنين من خلال التسجيل الكترونيا وتوزيع عدد المراكز بشكل يضمن عدم الازدحام يوم الاقتراع.

من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي عادل الزايدي على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفق معايير النزاهة والشفافية، وذلك بإشراك المراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام المختلفة.

وثمن الزايدي، جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مجددا تأكيده على رغبة رئيس مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلال شهر أكتوبر، مؤكدا استعداد الحكومة لتسخير كافة إمكاناتها لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية واختيار ممثليهم في السلطات المحلية.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، قد أعلنت عزمها إجراء الانتخابات في 15 بلدية خلال شهر أكتوبر القادم، وهي: درنة والقبة وهراوة وأمساعد والأبرق والقيقب وجالو وأوجلة وأجخرة والبيضان وأم الرزم وبئر الأشهب والشرقية وجردس العبيد والقطرون.