شفاء “16” حالة وإصابة “15” بكورونا في برج الأمل برج الأمل : يوجد "22" حالة داخل وحدة العناية الفائقة بين الصعبة والمتوسطة

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أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي عن خروج (16) حالة مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وفي ذات الوقت، أكدت إدارة البرج في بيان لها في وقت متأخر أمس السبت عن تسجيل دخول “15” حالة جديدة مصابة بالفيروس للبرج .

وكشف برج الأمل عن تواجد “59”حالة بقسم الإيواء تحت الرعاية الصحية بقسم الحجر، إضافة إلى “22” حالة داخل وحدة العناية الفائقة بين الصعبة والمتوسطة .

هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلغت إجمالي الإصابات في ليبيا “27,234” إصابة الحالات النشطة منها “12,129”، وبلغ عدد المتعافين “14,679” وسجلت “426” حالة وفاة .