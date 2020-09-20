رافضًا التفاوض مع حفتر .. الغرابلي: حان وقت الثورة ضد الفساد والأجسام البالية الغرابلي : ثورة للوطن هذا وقتها ضد الانقلابيين وطلاب السلطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس المجلس العسكري لما يسمى بـ “ثوار صبراتة” سابقًا، الطاهر الغرابلي، المتظاهرين بالخروج سلميًا، ضد الظلم والفساد وضد الانقلابيين وطلاب السلطة، وضد من وصفها بـ”الأجسام البالية” وشرعيتها الوهمية، وضد عرقلة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية .

الغرابلي قال، في تدوينتين له، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، إن الثورة يجب أن تكون ضد انتشار السلاح خارج نطاق المؤسسات المختصة، وضد البلطجية بجميع أشكالهم، ومن أجل وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفًا “ثورة للوطن وهذا وقتها”.

وانتقد اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع قيادات قوات الجيش الوطني والمشير خليفة حفتر، قائلا “سنتان من الاجتماعات واللقاءات والتحضير لمؤتمر غدامس، وفي لحظة نسف كل الجهود بحرب على العاصمة بما فيها من كثافة سكانية ومنشآت حيوية، وشن حربًا استمرت سنة وبضعة أشهر خلفت قتلى وجرحى بالآلاف ومشردين ونازحين ودمار”.

وأضاف “وبعدها يعيدون الكرة اجتماعات وتحضيرات وسيقلب عليهم الطاولة عندما تحين الفرصة، فهل من متعظ ويزيل كل هذه المخلفات ورواسب الماضي وينطلق إلى الأمام”، متابعا “لنعلن عن ثورة المظلومين ثورة أصحاب الحقوق قبل فوات الأوان”.

وكانت قيادة قوات الجيش الوطني، كشفت تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.